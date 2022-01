Fútbol o política: el año de la selección

Me parece increíble que no clasifiquemos al mundial —dijo de pronto Osquítar, mientras se distraía en la biblioteca revisando sus redes sociales— porque nuestra selección definitivamente como que no saca la pata del barro. Parece que no tendremos la oportunidad de gozarnos la copa mundo de este año.

—A mí no me parece tan grave —repliqué—; es bueno apreciar el esfuerzo de los deportistas, y la selección nos ha dado satisfacciones.

—Pero no es solo eso —continuó Osquítar—; los partidos de la selección sirven para que la gente olvide tantos problemas del país.

—He ahí el meollo del asunto —interrumpió el ilustre profesor Gregorio Montebell, que parecía enchufado físicamente con la lectura de “Conexión Colombia”, de Eduardo Sáenz Rovner—; lo que dice Osquítar es el secreto de lo que se hace en este país, en donde coincide el año del mundial de fútbol con las dos elecciones más importantes de nuestra democracia de mentiritas. Fíjense ustedes que eso de “pan y circo” tiene fundamento en Colombia, porque se traduce en tamal y fútbol; y así ha sido, y así sigue siendo, mientras los colombianos no aprendan a leer.

—Pero es bueno poder sentir el patriotismo que solo nos da el fútbol —insistió Osquítar—.

—El ciclismo también, y más —le respondió Montebell—; lo que pasa es que al fútbol se le ha dado más importancia y más trascendencia a lo largo del tiempo. Incluso, como muchos sabemos, lo menos que gira alrededor del juego es el hecho deportivo; en realidad, lo que mueve todo este mundo futbolístico es el dinero. Y, en el caso colombiano, la política ve en el fútbol un aliado para sus propósitos; un soma para evadir la realidad y dejar el camino libre a la

corrupción.

En fin, para nosotros, los excéntricos, el fútbol no es el eje del mundo, y no está de más que los colombianos aprovechen, y, en vez de ver partidos de fútbol, se dediquen a analizar las hojas de vida y las propuestas de los candidatos, y así pueda que elijan lo mejor, o lo menos peor.