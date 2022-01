¿Qué tal esto?: el tipo mató a su hermano, y mató a su mamá, y después jura que está muy arrepentido, y promete que nunca más lo volverá a hacer

—Son respuestas que la sociedad tiene dentro de las “posibilidades imposibles” —contestó de inmediato el ilustre profesor Gregorio Montebell—. Cuando alguien se disculpa (que dizque “perdón solo se le pide a Dios”), todo queda mágicamente arreglado.

¿Cómo así? —refuté.

—Pues sí; la lógica es esa: «¿Acaso ya no le pedí disculpas?». Se lo explico: para mucha gente de nuestra sociedad lo ‘normal’ es lo que una persona considera ‘normal’, solo porque hay un pretexto. Así que primero niega a pie juntillas que haya sido ella la autora del hecho, y cuando se le demuestra, se defiende con los motivos (que son causas) para hacerlo, y hasta reconoce haber cometido un “error” (no un delito). Y, al final, se disculpa por haber robado esa suma de dinero, o por haberse quedado con el televisor que debía arreglar, o haber averiado el carro, o lo que sea. Y pregunta, además, si se “acepta la disculpa”. Si se le dice que no, dirá entonces que ahí no hay nada que hacer, porque la víctima no quiere aceptar la disculpa. Si se le dice que sí, entonces la respuesta será que «quedamos de amigos, y chao».

«Oiga, oiga, ¿y quién paga los daños?; ¿y quién me devuelve lo robado?; ¿y quién me compensa por el mal causado?». La respuesta del causante del hecho es desconcertante, y es en realidad el fruto de nuestra sociedad: «Pero ya me disculpé; ¿qué más quiere?». Así, cuando el causante del accidente tiene que reconocer que fue su culpa, la respuesta cuando se le reclama por los daños es que «pero fue un accidente». Y ya.

Lo mismo pasa con este asesino de nombre impronunciable, que sale a prometer que nunca más volverá a asesinar a su propia madre, y que nunca más asesinará a su hermano Mauricio (puede que sí a otro hermano que no se llame Mauricio; pero a Mauricio no, eso sí que nunca más).