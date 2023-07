La chiva del robo a Ecopetrol

Dizque se han estado robando el petróleo de Colombia con el contubernio entre el Eln, funcionarios y “gente de bien”.

Empecemos por preguntarnos, sencillamente, por qué a lo largo de los años el Eln ha estado metiéndole explosivos al oleoducto; ¿qué saca con dañar el entorno por toda esa contaminación?

Pues no saca tanto por contaminar, sino porque dañar el tubo significa una pérdida no cuantificable, y ahí, en esa cuenta inexistente, se meten los millones de galones que han estado sacando del mismo tubo, pero en collares instalados en puntos clave. Y este oficito lleva años; no es noticia de hoy. Ahí está untada mucha gente, de bien y de mal, incluidos quienes debieran estar vigilando y cuidando.

O qué clase de secreto será, por ejemplo, que por los lados de Bosconia (no sé si todavía, porque hace mucho que no paso por allí) había de día y de noche kilómetros de ventorrillos de gasolina a precio de tripa picha.

Pero eso lo saben todos los que se supone que debieran saber. Es como salir a decir que si se sometiera a los congresistas a un examen para calificar su idoneidad en el cargo se rajaría la inmensa mayoría. Es como decir que la gran noticia es que en pueblos y ciudades el tránsito se hace como al conductor le da la gana, en las narices de agentes y policías, y que los conductores se parquean en donde les quede más cómodo y más cerca, y que las motos andan en contravía, y los motociclistas sin casco, y las motos cargan con dos, tres, cuatro y hasta cinco pasajeros, con niños pequeños, y todo frente a los ojos de los representantes de la ley (pero, en fin, este no es el tema de hoy).

Entonces, decir que los amangualados estos se han estado robando a Ecopetrol es de conocimiento general. Es como el tradicional chisme de la infidelidad, que todo el mundo sabe, que todo el mundo comenta, del que todos se ríen, pero el único que no sabe ni pizca es el pobre cornudo.

¡No, pues, qué noticionón!