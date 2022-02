Lamentablemente, estamos recogiendo la cosecha de antivalores que se han venido sembrando hace décadas: seres capaces de asesinar en su casa a un ciudadano por robarlo; seres capaces de asesinar a una niña por robarle un celular.

Felipe Zarruk (@PipeZarruk) habló por nosotros: «Ver las lágrimas de mi señora esta madrugada mientras les preparaba el desayuno a nuestros hijos para irse al colegio me impresionó. No salimos de nuestra tristeza, rabia e indignación por el asesinato de la niña. Llegué al mundo hace 57 años, ¡pero esta no es la ciudad donde nací!».

Yo no soy bumangués, pero esta ciudad me acogió desde niño, y conquistó mi corazón, por su belleza, pero más por la amabilidad de su gente. Por eso fue llamada “la Ciudad Cordial de Colombia”, aunque después, por varias razones, le han cambiado esta aposición. Yo siempre he dicho que esa designación se debió a que los bumangueses han sido malos para dar direcciones, así que, después de explicaciones infructuosas, apoyadas siempre en algún punto en particular (casi siempre: «Usted llega a Cremas, y de ahí sube cuadra y media...»), el bumangués terminaba llevando al turista hasta su destino, y, encima de todo, le ayudaba con su equipaje. «¿Propina?, ¿cómo se le ocurre?».

Tampoco es la ciudad que yo conocí, y tampoco vive aquí el tipo de personas que yo conocí; aunque todavía las hay, por supuesto, pero es una población muy reducida en porcentaje frente a tantos extraños, frente a tantas personas a la defensiva, a tantos dispuestos a responder con gritos y vulgaridades o golpes por el solo hecho de preguntarles.

Vi a un muchacho humilde, en una moto desvencijada, que estrelló a alguien, y se bajó a pedir disculpas y a pagar por el daño. La “gente de bien” pasaba de largo, y le gritaban que se fugara, que no respondiera, que nadie lo obligaría a pagar.

Muchos, si el accidente es grave, o es pelea, o lo que sea, se detienen a curiosear y a grabar en su celular el combate, o la sangre, o el muerto. Unos minutos después lo habrán olvidado.