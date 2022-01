Los dos foros de la semana pasada dejan ver una vez más algunas verdades de la política en nuestro país. El primero de ellos, que de esa montonera (y eso que no fueron todos) no todos tienen alguna propuesta verdadera y consistente, y, entre estos, que son pocos los que verdaderamente tienen las condiciones para encargarse de las riendas de este país tan venido a menos, tan maltratado, tan al garete.

Como eran tantos, les daban muy poco tiempo para exponer, y algunos la emprendieron contra los otros, y se dijeron, y también se echaron flores a sí mismos (porque ¿quién más?). En el segundo foro, en cambio, con los —supuestamente— más opcionados, la cosa cambió, porque pudo verse, entonces, que, así como hablaban y no dejaban hablar, seguramente así podrá ser su mandato y así podrá ser su esquema de oposición.

Pero de cultura nunca se habla. Siempre he indagado por las propuestas de los candidatos y los administradores frente a la cultura, pero nunca ha habido respuestas, ni en sus campañas, y menos en sus “gobiernos”. No ha sido posible que candidatos ni gobernantes puedan responder por una propuesta cultural para nuestro país; no “artística”, ni mucho menos del “espectáculo”. Cuando los gobernantes apoyan con limosnas el arte, los festivales y los encuentros artísticos; cuando se gastan miles de millones en reguetoneros y norteños, en reinados y en pólvora, hacen más evidente que es abismal su distancia entre su administración y la cultura.

¿Por qué la insistencia? Porque somos un pueblo sin cultura; somos una enorme masa de colombianos sin identidad. Porque la base de la cultura, que es la formación y la educación, está en manos equivocadas, y mientras no se dé la importancia necesaria y el apoyo suficiente para que tengamos una verdadera educación y forjemos una consistente identidad cultural, Colombia seguirá viviendo del día a día, pensando con el estómago: una recua arreada por la banalidad de las redes sociales, subyugada por las oquedades de las modas; gobernada, a su vez, por ignorantes con poder, que vienen por lo suyo y acaban con el país.