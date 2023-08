La maldad de Petro es inconmensurable. Es innegable. Tiene a media Colombia con los pelos de punta, no solo por sus decisiones descabelladas, sino porque quiere ir en contra de la corriente y darle vía libre a su maldad descontrolada. Si no fuera así, ¿de dónde podrían haber salido las afirmaciones que recibí de dos taxistas en sendos viajes por las calles de la ciudad?

Taxista 1. Luis Carlos Vélez es un excelente periodista; él sí dice “las noticias como son”, y le da duro a Petro, porque Petro es malo: es ateo y además era guerrillero. Cómo se va a atrever a decir que dios no existe, si yo tengo pruebas, porque me comunico con los espíritus con la ouija, y ellos me dicen toda la verdad.

Taxista 2. Es que yo no entiendo cómo fuimos a elegir a este presidente narcotraficante y asesino, porque eso de aliarse con todos esos mafiosos para hacerse a la Presidencia nos acaba de hundir en la desgracia, y, para completar, haber matado a tantísima gente en el Palacio de Justicia. ¿Qué nos espera?

Definitivamente —me dice el ilustre profesor Gregorio Montebell— lo que tiene en serios problemas a este país es la falta de lectura, y no hablo de lecturas de autoayuda, sino de leer y entender; de no tragar entero. Esto hace que la ciudadanía en general se haya dividido en dos, como si estar en desacuerdo con el aborto, o hacer empresa o no decir colombianos y colombianas fuera solo para la derecha; o como si el ateísmo o respetar la sexualidad de los demás fuera solo de izquierda. No tiene por qué ser únicamente blanco o negro; lo único que queda del maniqueísmo es más división ideológica y menos identidad cultural.

Mientras el pueblo colombiano siga guiado políticamente por Polo Polo, Cabal y Valencia, y tenga como faro periodístico a Semana, RCN y Caracol, las cosas irán mal, muy mal. Ojalá existiera la posibilidad de hacer otro tipo de lecturas; pero no creo que eso vaya a pasar, por lo menos no en las próximas dos o tres reencarnaciones.