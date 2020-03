¡Qué grande, señor Alcalde!; se nota el análisis profundo que respalda sus decisiones.

La vaina no era oponerse a los incendios provocados en Australia y el Amazonas, ni manifestarse frente a la quema de extensiones inmensas que terminarán convertidas en ganaderías para enriquecer otras bestias, como el Lafaurie colombiano, o como su Cabal cónyuge, más bestia aún, que siguen convencidos de que una vaca vale más que un ser humano.

Tampoco era la vaina oponerse a que se destrocen santuarios de la vida, como Santurbán o La Judía, que encarnan con descaro el afán de convertir en dinero la vida y la dignidad humanas. Ni era importante oponerse a convertir Lebrija en un basurero, precisamente porque hay de por medio un montón de dinero, y no la posibilidad de reciclaje y de reincorporación de desechos a la vida humana.

Ni era la idea ponerse de acuerdo con las prevenciones mundiales en contra de la pandemia del coronavirus, que tiene la economía patas arriba, y que indican que debe evitarse la restregadera de montoneras como las que se dan —precisamente— en el Metrolínea y en los buses urbanos.

No, señor; su decisión para —dizque— cuidar la salud de los bumangueses, y de los santandereanos, y del mundo, y para limpiar el aire que contaminan los buses y los vehículos que pagan para que los dejen pasar de agache en la prueba del impuesto técnico-mecánico no fue restringir la venta indiscriminada de carros y motos. No, fue restringir el tránsito de los carros y las motos que pagan impuestos y cumplen con todo el peso de los impuestos que se han inventado, usted y sus antecesores.

Entonces, para preservar limpiecito el aire que tenemos que respirar en el área metropolitana, estarán los agentes de tránsito llenándose los bolsillos con los despistados y los necesitados que salen a la calle todos los días, porque solo podremos salir la mitad del tiempo.

¿Y los taxis? ¿No contaminan? Si lo que hay en Bucaramanga es esa terrible mancha amarilla, ¿cómo es que no hay restricción para los taxis? ¿Cómo es ahí el negocio, socio?