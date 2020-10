‘Perdón’ y ‘disculpa’ son dos cosas distintas; y también ‘perdonar’ y ‘disculpar’. La confusión por el mal manejo de estas palabras está poniendo a la gente a crear esperpentos.

Una vez, un tipo llegó muy tarde. Como no podíamos comenzar la reunión sin él, estuvimos perdiendo el tiempo, y estábamos muy incómodos. Entró tranquilo, como si nada, como acostumbraba, y nos dijo: “Les ofrezco disculpas por la demora”. Yo le respondí: “Se las aceptamos, si tienen fundamento”. Él me miró, sorprendido, sonrió, y se sentó. “¿Y entonces? –le dije, cuando vi que la historia iba a quedar sin historia, como Doña Rosario, de José Morales–; ¿dónde están las disculpas?”. No hubo disculpas; es lo normal entre ellos.

Cuando alguien “ofrece” disculpas, esta palabra –‘disculpa’– es sinónimo de “razón o causa que se alega” para que no se le cobre la falta; para que se pase por alto su ofensa, infracción o hasta delito. Entonces –según lo que llevamos hasta aquí– el infractor “presenta disculpas” (argumentos) para lograr que los afectados “lo disculpen” (lo perdonen).

Así, “Juanito, discúlpese con su hermanita” significa que la mamá le exige al chino que dé explicaciones, de modo que después la mamá pueda decir: “Teresita, disculpe a su hermanito; mire que le ‘explicó’ el porqué de su falta”.

El [culpa-ble] “ofrece” una [dis-culpa] (explicación) para que la víctima lo [dis-culpe]; es decir, le quite la culpa.

Por tanto, la disculpa se ofrece como explicación, y se pide como perdón. La palabra ‘disculpa’ tiene esas dos posibilidades: explicación y perdón.

¿Muy enredado?

‘Perdón’, en cambio, es únicamente sinónimo de ‘disculpa’ cuando esta acción la pide el victimario y la otorga la víctima. De modo que es errado “Juanito, perdónese con su hermanita”, y sí es correcto “Teresita, perdone a su hermanito”.

¿A qué voy con tanto enredo? A explicarle a Timochenko que en Cartagena se equivocó cuando dijo que “ofrecía perdón”; porque tenía (y tiene) que “pedir perdón”. Y a aclarar que cuando una instancia judicial obliga a pedir perdón, el sentenciado tiene que salir a “pedir” perdón o –si lo prefiere– a “pedir” disculpas.