El Ministerio de Turismo presentó esta semana, entre otros ilusionantes anuncios, la “Ruta de Aviturismo de los Andes Orientales”, que busca poner fin a la pobreza, estimular el trabajo decente y el crecimiento económico, reducir las desigualdades y mejorar la producción y el consumo responsable. ¡Una maravilla!

Con el lema “Es el momento de trabajar juntos”, esta propuesta pajarera del MinTurismo ofrece ventajas importantes: acceso al mercado internacional, fortalecimiento de capacidades locales, conservación y desarrollo comunitario. De modo que el viceministro, Julián Guerrero, despertó todo el entusiasmo entre los santandereanos que andan trabajando con las uñas en la “industria sin chimeneas”, porque resulta que Santander cuenta con 826 especies, ¡solo en Santander!, lo que hace a nuestra región altamente atractiva para quienes vienen de cualquier parte del mundo a fotografiar aves, que solo tenemos aquí, y que para nosotros tal vez sean comunes, pero para ellos son exóticas, y verlas y captarlas, toda una aventura.

Hasta ahí, todo buenísimo. El chiste flojo comienza con la desatinada observación geopolítica de los funcionarios de esa cartera, que enmarcan en “Andes Orientales” a Huila y Tolima, Cundinamarca, Bogotá y Boyacá. Pare de contar. Para estos sabios, el brazo oriental de la cordillera termina en los hermosos campos de Boyacá.

Hay instituciones que, por razones que no hemos podido entender, clasifican a Santander en “oriental”, y no en “andina”; pero nos incluyen en el juego, que es lo verdaderamente importante. En este caso, del MinTurismo, hablamos de las dos posibilidades, andina y oriental, y no cupimos en ninguna. ¿Será que los dos Santanderes tienen que irse a Venezuela a pedir cacao?

¿Y Santander qué? ¿Y los santandereanos qué? No es posible que a nuestro departamento se lo mantenga excluido de posibilidades como esta, que, si bien no se trata propiamente del paraíso envuelto en regalo, sí es cuando menos la posibilidad de figurar en las ofertas nacional e internacional.

La solución a la vista es el pronunciamiento que haga el Gobierno departamental frente a esta exclusión, y afrenta, también, que sufrimos de la nación. Tiene la palabra, entonces, nuestro gobernador y exsenador, Mauricio Aguilar.