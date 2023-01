— ¿Qué pasó con todas las promesas que se hicieron en la campaña de Petro? —preguntó Maurén alterada.

— Pues parece que el tal cambio era pura paja —contestó Osquítar—, como buenos políticos, y eso que este decía que él sí es distinto de los demás.

— Debiera darse algo de tiempo —propuse—. Han pasado muchos años de gobierno en manos non sanctas, y no va ni medio año de este nuevo gobierno. Démosle tiempo, pero no hay que dejar de ser críticos, como siempre.

— Oh, maigó —repuso Maurén—, ¿lo que quiere decir que nos toca esperar a que este guerrillero se salga con la suya?

— No creo que sea necesario esperar mucho tiempo para que se vean los cambios —replicó el ilustre profesor Gregorio Montebell desde su poltrona—; y estoy de acuerdo también en que se debe seguir siendo críticos, con este y con todos los gobiernos. Y ahora sí están dadas las condiciones para que tanto dizque periodista tenga la oportunidad de actuar como lo manda su oficio, como veedor del pueblo, es decir, como periodista, y dejar de lamber al gobierno, que es lo único que han hecho desde hace décadas, y esa no es la función de un periodista. Por fin pueden cumplir con su oficio tantos Morales, Hernández y Dávilas, y dejar ya de actuar como propagandistas gubernamentales.

Pero, Maurén —continuó Montebell—; ya que habla de promesas incumplidas, ¿qué pasó con su juramento y el de tantos amigos suyos de irse del país si Petro ganaba la presidencia? Y, ya que estamos en esas, y que usted tiene línea directa con estos personajes, qué pasó con tantos “opinadores inteligentes” de la política, que la acompañan a usted en la tarea, como el Tino Asprilla y el lobo De la Espriella (que no saca un burro del coso, pero está picho de plata a punta de quién sabe qué negocios). ¿La gente les sigue comiendo carreta?

Y ahora que estamos preguntando cositas —concluyó el profesor—, ¿usted sabe qué pasó con la platica de apoyo a los afectados en la pandemia? ¿También se perdió?