Aún recuerdo cuando un director de un medio de comunicación me preguntó si sabía por quién votar. Fue hace cuatro años. Le respondí que no, pero que sabía por quién no iba a votar. —¿Por quién? —me preguntó. —Por el que diga Uribe —le contesté, a sabiendas de que el hombre venía por ese voto.

Yo no voté entonces por el que dijo Uribe por dos razones: una, que en el gobierno anterior se había equivocado con Juan Manuel Santos; tanto, que personas como quien me estaba interrogando terminaron rajando del mismo que habían elegido, por el voto de Uribe, que valía como por seis millones de votos (cuando Duque, el voto de Uribe valió como ocho millones, más dos millones que aparecieron por ahí).

La segunda es que me parece lamentable que, en esta supuesta democracia, la gente, abierta y deliberadamente, vota por el que diga un fulano. Qué triste no tener siquiera el derecho y la conciencia para escoger a un candidato.

Nos queda medio año para revisar el historial (prontuario, si es el caso) de cada político en el Gobierno, y si tiene mácula, sale; se veta. Hay que analizar su hoja de vida, como que seremos nosotros sus jefes, y no lo contrario; y estudiar sus propuestas, y si está copiando propuestas ajenas, como pasó con el Duque, que cambiaba su discurso en cada nuevo debate. Y votar por el que consideremos el mejor, y abrirle proceso cuando veamos que incumple esos compromisos, especialmente si es de manera descarada, como ha hecho el Duque este con tantas promesas, que ni sabe por qué las hizo, puesto que venían en contravía de sentires y quereres de su secta política, como lo del “fracking” o la firma del acuerdo de Escazú.

Ciudadano: si no tiene tiempo para tomarse todas estas molestias, después no se queje.

