Se buscan agentes de tránsito

Ahora que la Dirección de Tránsito se manifestó por fin acerca del enorme faltante de agentes para las calles, vale la pena preguntarse —y preguntarle— por qué los pocos agentes que hay no prestan algo de atención al caos en que se convirtió Bucaramanga, y en cambio sí se dedican única y exclusivamente a atalayar a los conductores (especialmente a motociclistas) para exprimirlos por cuenta del pico y placa o de algún documento vencido, como si esto fuera lo más importante.

Como dijo Jaime Garzón alguna vez, ¿qué trascendencia puede tener una licencia de conducción vencida, si la persona que aprendió a conducir talvez nunca perderá su habilidad? Conducir es como montar en bicicleta, o como nadar, y la renovación del pase (excepto en condiciones especiales, como minusvalía o edad avanzada) no es más que otro invento para sacarle plata a la gente, formal o informalmente, como el certificado de gases, primero, y el técnico-mecánico, después.

Pero, volviendo a la idea inicial, los buses y los taxis se atraviesan donde sea, “porque están trabajando”; las ambulancias, sin razón, se abren paso en horas pico, y los vehículos son estacionados donde sea, incluso sobre la señal que prohíbe parquear; y son los motociclistas —precisamente— los que transitan en contravía, se pasan los semáforos en rojo, no hacen los pares, no usan casco, no llevan luces traseras, andan de a tres o más... en fin. ¿Y los agentes qué?: en pesca milagrosa.

Mensæ tegumentum primus. Una pregunta suelta: ¿por qué los organizadores del paro armado contra el Gobierno, porque este extraditó a Otoniel sin su permiso, se van con toda contra la desarmada, indefensa y marginada sociedad civil?; ¿será para que no se pierda la costumbre?; ¿habrá de por medio alguna intención política?

Mensæ tegumentum secundus. ¿Cuánta ética y qué clase de vísceras pueden tener los de RCN para revolcarle el dolor a Rodolfo Hernández con la foto de su hija asesinada? Según su propio director, José Manuel Acevedo, no hay que echarle toda la culpa a la presentadora Maritza Aristizábal, porque el plan lo habían trazado en equipo. Con estos “periodistas”...