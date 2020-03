Autoridad y seguridad

La autoridad dada al gobernante permite a quien la ostenta el privilegio de contar con la fuerza, la prerrogativa de dar órdenes, de organizar la producción y distribuir los beneficios, la posibilidad de castigar o recompensar y es así como se ejerce el poder con respaldo en la Constitución y las leyes. Es decir, toda la gama de posibilidades, en épocas de crisis. Pero para que ese poder sea viable y rinda frutos debe ejercerse cotidianamente, no de manera claudicante y timorata, incurriendo en el no gobierno que es peor que un mal gobierno.

Las decisiones gubernamentales deben generar credibilidad en los ciudadanos en todas las circunstancias. Lo anterior apunta a señalar que cuando se incurre en esas falencias, ante una pandemia como la que las naciones están enfrentando en este momento, se necesita que quienes lideran los gobiernos sean oportunos, coherentes y efectivos en los mandatos que formulan para que las gentes los acaten y respeten. De lo contrario los esfuerzos son vanos. El principio de confianza legítima entre Estado y ciudadanos es el antecedente del principio de seguridad basado en las normas. Ya existen en Colombia restricciones válidas al ejercicio de la libertad y seguramente vendrán otras que tienen que ver con derechos fundamentales, porque se trata de garantizar la salud de todas las personas.

Por lo tanto, nadie debe pretender concesiones invocando particulares excepciones, cuando está de por medio la vida de connacionales, si no se cumplen a cabalidad las directrices legales que las autoridades expiden para enfrentar y conjurar este drama. La etapa de contención no resultó efectiva, porque el gobierno no ejerció su pleno poder para controlar e impedir el tráfico aéreo, conociendo que los aeropuertos son los lugares más vulnerables pues por ahí han ingresado la mayoría de contagios –si no todos- de acuerdo con los reportes médicos que se han emitido. Existieron intereses económicos descarados que se privilegiaron.

En consecuencia, no puede haber laxitud ni permisividad con nadie por importante y poderoso que sea, y esto lo decimos, porque así se ha manejado desde hace años esta Nación.