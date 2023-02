Bukele y su cárcel

El presidente de El Salvador Nayib Bukele acaba de inaugurar la cárcel más importante de su país y la más grande de América Latina, se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo. Esta megacárcel para pandilleros de la MS y Barrio 18 en particular, ubicada a 70 kilómetros de la capital, fue construida en 23 hectáreas y allí se albergarán 40.000 criminales que habían convertido a ese país, en uno de los más inseguros del mundo. Hoy la realidad es otra, y la respuesta del presidente a ese logro fue muy sencilla: “lo conseguimos metiendo los criminales en la cárcel...” Los que allí son alojados tienen una serie de restricciones en su reclusión que hacen que en verdad se sienta el castigo, y la cárcel no sea un paseo o un sitio para seguir delinquiendo.

Confinar significa limitar, y eso es lo que se debe hacer con los pillos acá en Colombia: incomunicarlos, limitarles todos sus derechos, hacerles seguimiento permanente, restringirles las visitas a lo mínimo, etc. No hacer lo que pretendía el presidente Petro, que era suspenderles las órdenes de captura a los más peligrosos bandidos del clan del Golfo, los Pachenca, los Pacheli, y no sé cuántos más. Acá en este país estamos en mora de tener cárceles similares bien construidas y bien custodiadas, por la cantidad innumerable de malhechores que atentan a diario contra los ciudadanos de bien y sus propiedades. Los reclusorios en Colombia en su mayoría son un recreo, ollas del delito, sitios de extorsión, escuelas del crimen y lugares de corrupción de los guardas del INPEC, y demás calificativos.

Los gobiernos y en especial los Ministros de Justicia no se atreven, les da miedo y no son capaces de enfrentar todo ese meollo de corrupción que existe al interior de las cárceles, pues la entidad que está encargada de su manejo tiene múltiples sindicatos que tiene atornillados en sus puestos a los individuos encargados de su control y vigilancia. Son casi inamovibles.

Estamos lejos de seguir el ejemplo del presidente Bukele que si tiene los pantalones bien puestos. Nuestro sistema carcelario es excesivamente tolerante y corrupto.