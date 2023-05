Burlas a la paz

La crónica que aparece en el diario El Tiempo del domingo anterior sobre lo que le sucede al alcalde de Cartagena del Chairá en Caquetá, es la radiografía de lo que les está pasando a muchos mandatarios locales en todo el país. Este alcalde, Edilberto Molina Hernández nos cuenta que sucede en esos sitios apartados de las grandes capitales -donde se concentra el poder-, cuando el Estado con sus fuerzas militares no actúa so pretexto de estar buscando una paz total que no se vislumbra en el horizonte, porque bandas criminales como el llamado Estado Mayor de las FARC o disidencias al comando del bandido “Iván Mordisco” no dan muestras de dejar la violencia, ni su racha de crímenes.

En esta edición política de El Tiempo se informa que en esa región que se están tomando esos criminales, hay dos batallones: uno de la Armada, otro del Ejército además de una estación de Policía que no hacen nada disque porque podían ser señalados de violar los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? Si la banda de Iván Mordisco no está cumpliendo ninguno. Se están apertrechando, reclutando menores, narcotraficando y con un arsenal de armas mejores que las de las fuerzas del Estado. Dice el alcalde que despacha desde Florencia porque lo corrieron estos delincuentes, lo siguiente: “Pareciera que los únicos que cumplen el cese del fuego son el Gobierno y la Fuerza pública. A nosotros, los mandatarios, nos llegan todas las quejas: “Alcalde nos están extorsionando”. Convocamos un consejo de seguridad y la Fuerza Pública responde que no pueden lanzar operaciones. Estamos a merced de estos grupos al margen de la ley”.

Esto lo saben los altos funcionarios del Estado como el Comisionado de Paz y el Ministro de Defensa. Cuando se le preguntó al Alcalde qué le dijo el Ministro de Defensa ante semejante situación crítica de seguridad respondió: “que iban a analizar. Nada concreto. “Realmente es una vergüenza que los ciudadanos conozcamos este tipo de expresiones que no resuelven nada. Qué más quiere el señor presidente Petro ante este descalabro de la seguridad del país. Proceda con firmeza porque le están tomando el pelo.