Ciudad y Pobreza

La pandemia, además de los graves problemas médicos que conlleva, ha acrecentado los rangos de pobreza, pudiendo afirmarse que cuando los índices de desequilibrio son de los montos que en la actualidad se calculan, las ciudades capitales se convierten en las vitrinas de esta endemia. Es en ellas donde con más dureza se refleja esta problemática pues no es posible la atención o asistencia para miles y miles de personas que arriban a las mismas, creyendo encontrar soluciones.

En las metrópolis por lo general hay demasiada gente, desorden, contaminación, delincuencia, enfermedades, aglomeración, y muchas más condiciones desfavorables para el extranjero. Se trata de dos ambientes: uno en el papel, y otro en la realidad. Y esta realidad es densa e indescifrable, donde lo inverosímil es la única medida de lo cotidiano. Acá se engendra la corrupción de las costumbres.

Ciudades como Bucaramanga que está relativamente cerca a la frontera, ejercen una gran atracción para los “desplazados” o desvalidos quienes desconocen lo antes descrito e ignoran que todo es un espejismo, una ilusión engañosa, una mentira colectiva. La ciudad moderna en muchos aspectos no resulta atractiva ni siquiera para quienes la habitan, porque los fines de semana o días feriados buscan escaparse de ella, para encontrar sosiego en el campo, lugares que otros abandonan, por la ciudad. En este círculo vicioso quedan atrapados los más débiles para quienes a la postre la gran ciudad no puede ser más que un desierto. Como afirman algunos urbanistas: la ciudad es clara por fuera, y confusa por dentro.

Para desalentar los comportamientos que se traducen en desplazamientos masivos que en estos momentos afectan las grandes urbes, no se ha encontrado solución eficiente alguna. Este gobierno y las distintas autoridades han enfrentado tal crisis con diferentes alternativas que incluyen desde brindarles empleo, asistencia médica, educación, etc, pero no es suficiente, porque hay que atender los nacionales que también requieren de las mismas fórmulas de apoyo. Para los desarraigados de su país, el destino es cada vez más esquivo y azaroso. La incertidumbre y el desconcierto cabalgan en el mismo corcel.