Entre la cultura de la sociedad y las instituciones de la política hay una relación indisoluble. Veamos como en efecto, la comunidad es la institucionalización de la confianza, y la función esencial de las autoridades se traduce en la permanente necesidad de acrecentar la confianza mutua que debe existir en lo más íntimo del conjunto social. De manera contraria, observemos que la falta de confianza en la cultura de la sociedad genera graves obstáculos para la creación de instituciones públicas. Vemos como las sociedades carentes de un gobierno eficaz acusan deficiencias notorias en lo referente a la confianza mutua entre sus ciudadanos, en la lealtad hacia los intereses nacionales y públicos y en sus aptitudes y capacidad de organización. Como ejemplos claros de esa debacle institucional, Venezuela y Nicaragua, nos ofrecen muy claros ejemplos de lo que estamos tratando.

A lo anterior podemos agregar que muchos analistas políticos serios sostienen que culturas que tienen esa identidad están marcadas por la sospecha, los celos y la hostilidad latente o manifiesta contra cualquiera que no sea miembro de la familia en el poder, no haga parte como servidor oficial de cualquiera de los entes territoriales, o no sea de la región. Todas estas características se advierten en culturas como las nuestras, porque sin excepción de Colombia, en América Latina son evidentes las tradiciones del individualismo egocéntrico y el odio y desconfianza hacia otros grupos sociales, en particular por los que están usufructuando el mando. El libertador Simón Bolívar se lamentaba en alguna ocasión cuando decía que “(...) no hay buena fe en América ya sea entre los hombres o entre las naciones. Los tratados son papeles, las Constituciones son libros, las elecciones batallas, la libertad anarquía y la vida un tormento. Lo único que se puede hacer en América es emigrar”.

Eso fue lo que quiso al final de sus días. Por ende, no está ausente de nuestra realidad este pensamiento que lo atormentó cuando no solo sus asistentes observaron en Bolívar sus debilidades físicas sino también su decaimiento mental e inteligente. Esperamos que este no sea nuestro triste destino.