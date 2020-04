Nadie discute en este momento que más de la mitad de la humanidad se igualó. Lo lamentable es que esa igualdad es producto de una catástrofe de salud que azota a todos los géneros y no discrimina. Hasta la discriminación y otras conductas reprochables, al menos por ahora, se detuvieron. Es decir, el miedo nos ha puesto el mismo uniforme. No es nada más. El cuento chino de la igualdad es temporal, efímero e irreal, porque esta pandemia como todas, no va a durar más allá del periodo que los expertos vaticinan. Y el tiempo no se estanca.

A la vuelta de unos meses cuando las sociedades castigadas por la peste hagan sus balances en vidas y economía, nos daremos de bruces con lo que se ha llamado de forma pintoresca, la normalidad. ¿Por qué? Porque así se predique de manera ilusa, que los hombre somos iguales por mandato natural o legal -como lo afirma el código napoleónico de 1804 que sentó las bases de la política y la sociedad moderna-, la realidad es otra, y no cambiará. En este mundo, siempre habrán unos más iguales que otros, y esos que la mayoría conocemos, seguirán fustigando a su antojo y liberados del susto, a los demás, porque es el reflejo cotidiano de la condición humana.

Los trágicos datos que ofrecen quienes se ocupan de amargarnos la existencia a través de las estadísticas, porque ese es su oficio, aseguran con fundamentos que a posteriori, la pobreza y miseria se duplicarán así como otras dolorosas contingencias. Me pregunto: ¿Cuántos Bill Gates u otros filántropos de su perfil, están dispuestos a entregar la mayoría de su fortuna para enfrentar tales desastres? Amanecerá y veremos. O como lo afirma mi filósofo de cabecera Gómez Dávila: “...si los hombre nacieran iguales, inventarían la desigualdad para matar el tedio...”. Otros también coherentes nos recuerdan que sólo la muerte es demócrata, y que en el infierno todos somos iguales. Démosle cabida de manera prudente al optimismo: lo ideal será que modifiquemos por igual nuestros comportamientos y costumbres por el resto de nuestra existencia.