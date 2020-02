En estos momentos debe estarse estudiando en la Corte Constitucional una ponencia radicada hace unos días por el magistrado Alejandro Linares que permite despenalizar el aborto en cualquier caso antes de las 16 semanas de gestación. De prosperar esta tesis, ampliaría la jurisprudencia de 2006 que despenalizó el aborto en tres circunstancias ya conocidas. El tema ha suscitado una gran controversia por motivos ideológicos, sociales, religiosos, de salud, etc. Se han asumido posiciones no siempre ponderadas y reflexivas, sino agresivas e intolerantes fruto de la polarización que se ha mal enquistado en esta comunidad.

Viene a mi mente la imagen de la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir a quien admiré desde mi adolescencia. Tuve la oportunidad de estudiar como universitario algunos de sus textos en la cátedra de Humanidades en la Universidad de los Andes, en especial su obra ‘El Segundo Sexo’. Es un ensayo en defensa de la mujer escrito en 1949, documento que aborda su identidad y la diferencia sexual desde la sociología, la psicología –materias que no le atraen a la Vicepresidenta- la historia, la reproducción y la relación afectivo-sexual.

Como libre pensadora, madre del feminismo y partidaria del aborto, defendió con ahínco sus ideas asegurando que “... uno no nace, sino se hace mujer”.

Siempre clamó por su autonomía e independencia, en el sentido de tener la posibilidad de elegir su propio destino. También que la feminidad está dictada por parámetros culturales y no fisiológicos o mentales.

El no atender esas ideas, ha generado en estas pacatas y mezquinas sociedades, donde se predica y no practica, que ellas sean maltratadas o asesinadas a diario, o víctimas de soluciones clandestinas, al no asumirse el aborto como un problema de salud pública, acatando y respetando los lineamientos ya de antaño trazados por la Corte Constitucional. Me identifico con esta gran mujer: vivió en su ley y fue consecuente con lo que proclamó. Espero que en este momento la mayoría de las mujeres en este país hagan lo propio y decidan sobre algo que les pertenece: su cuerpo.