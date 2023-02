El ejercicio del periodismo

Hace pocos días se conmemoró el Día del Periodista, y debemos rendir un homenaje a estos profesionales recordando que en una sociedad libre, democrática y participativa como la nuestra, la prensa debe gozar de esas características y tener la garantía de que las autoridades velarán por su cumplimiento. Cuando la imprenta vive libre, la calumnia es nula. A esta noble y compleja profesión se le ha pasado una cuenta de cobro muy alta durante estos últimos años por parte de los violentos amparados en el vil argumento de que más vale un periodista muerto o secuestrado que libre e independiente informando y opinando sobre la realidad de nuestro acontecer cotidiano. No es extraño enterarnos, en particular a nivel regional, de la manera como esta profesión ha sido castigada por delincuentes de diferentes grupos, que no aceptan la actitud valerosa de ellos cuando denuncian a los distintos individuos involucrados en hechos de corrupción, o a los clanes de bandidos comprometidos en la deforestación, minería ilegal, narcotráfico, robo de gasolina, etc. Estos sujetos le temen a los periodistas porque los ponen en evidencia.

La libertad de prensa debe entenderse, por todos los asociados como la posibilidad que tiene el hombre de dar a conocer sus ideas por cualquier medio, y en este sentido ningún poder puede ni debe dañar ese derecho natural, pues lo que hace el periodista es vender una verdad que ha descubierto y que los ciudadanos necesitamos conocer. Dentro de este contexto la labor del periodista en un país con diferentes guerras no es tarea fácil. Siempre existirá la mano artera y clandestina que busca impedir que salgan a la luz pública la realidad de ciertas conductas que mortifican a los detentadores del poder, a los bandidos, o a los que se escudan en su posición social o política para saquear el erario o para hacer alianzas indebidas y así “descollar” en el ámbito público. Defendiendo el buen ejercicio del periodismo estamos respaldando la libertad, valor fundamental para la realización del hombre, sojuzgada en algunos regímenes anacrónicos como Cuba, Venezuela y Nicaragua.