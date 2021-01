El hombre público

El lenguaje y su contraparte el silencio, son los recursos más económicos –aunque no los únicos- de los cuales disponen los manipuladores del poder para armar sus tejemanejes de acuerdo a sus conveniencias. Los medios de comunicación de todas las clases -con algunas excepciones- por lo general controlados por los gobiernos o grupos afectos a estos, no solo han permitido, sino favorecido la multiplicación de la capacidad de ocultamiento o ausencia de autenticidad, de que hacen gala los gobernantes frente a la sociedad. Maurice Duverger en su obra “Métodos de las ciencias sociales”, muestra cómo la mentira a lo largo de la historia ha sido parte integral del arte de gobernar: “Gobernar es hacer creer”.

En este orden de ideas, el lenguaje no es más que un instrumento privilegiado para alcanzar tal fin. Si por una parte las palabras permiten disfrazar el pensamiento, por la otra, los canales de información crean personajes, ambientes y mitos, que conforman una realidad mentirosa. Colombia sufre de este síndrome. Observemos cómo con cierta regularidad aparecen en el escenario público unos personajes sin ninguna preparación que se convierten en “redentores” del país desvirtuando así el argumento sostenido desde Platón de que el poder y la autoridad deberían estar entre quienes tienen también el conocimiento. Por ello, no nos debemos extrañar de que exista tanta mediocridad, si estamos ante una realidad que no ha sido posible derrotar por quienes sí tienen la capacidad de formación, para estar en los cargos más destacados de la Nación.

Maquillar esa realidad como lo hacen los medios de difusión, no es más que una condición necesaria, más no suficiente para preservar el poder. Si bien permite ganar tiempo, la credulidad tiene límites. Maquiavelo sostenía que la astucia y la duplicidad son las que abren las puertas del éxito en el ejercicio del poder. En este campo, la mentira y la verdad, lo falso y lo cierto, son dos vertientes de una verdad única. El hombre político no puede renunciar a ese universo de apariencias. Es en su destreza al utilizarlas en la cual radica su prosperidad.