Elefantes blancos

El noticiero semanal CM& tiene una sección final conocida como 1,2,3, donde todos los lunes se presentan ante la Nación un elefante blanco o proyecto público sin finalizar, abandonado, donde se han invertido miles de millones de pesos cuyos recursos salen del erario, es decir de los impuestos que los ciudadanos cancelamos a los entes territoriales. Esa sección se ha paseado por diferentes departamentos y ciudades para mostrar a los televidentes la manera descarada como se malgastan los dineros que bien hubieran servido para atender otras obras más urgentes y de especial prioridad. Pero aún siendo las mismas no he escuchado algún argumento en contrario sobre lo ahí revelado.

A Santander también lo han tocado esas denuncias. Hace poco se hizo referencia al proyecto de una megaclínica en Girón que asistiría a una gran población, pero después de varios años solo se encuentran las bases de esa amplía estructura. ¿En qué culminará esa construcción?. Por ahora no lo sabemos. En verdad este tipo de denuncias formuladas por el citado noticiero, se constituyen en autos cabeza de proceso para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría asuman las investigaciones correspondientes. Hasta ahora no conocemos en qué hayan culminado los hechos denunciados. Es que sobre el tema de la corrupción y de los contratistas son diarias las quejas en todos los medios de comunicación, y nada pasa. Ya no hay límites para ello, si es que acaso los puede haber, y tampoco se ha logrado situarla en sus “justas proporciones” como alguna vez afirmó un ex presidente ya fallecido.

Esta pandemia afecta tanto al sector público como al privado. Hay una manguala para el defraude fiscal que está minando las bases del Estado Social de Derecho, y atentando contra nuestra democracia pues el saqueo al presupuesto se estima cada año en más de 50 billones de pesos, es decir, tres reformas tributarias, y es de tales proporciones que afecta de modo serio el Producto Interno Bruto. Esos comportamientos malsanos minan la moral ciudadana y se convierten en una costumbre perversa y delictiva en buena parte de los negocios estatales.