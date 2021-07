En una entrevista que releí hace varias semanas hecha a un exitoso industrial, éste comentaba que siendo niño caminaba junto a su abuelo por el centro del municipio de Chía cuando se encontraron casi de frente al ex presidente Alberto Lleras Camargo. Su nono lo saludó, se quitó el sombrero y le hizo una venia respetuosa. Le preguntó el por qué de tanta amabilidad hacia tal personaje y así le respondió: “hijo, es que en la sociedad hay una gente y también hay otra gente”. Qué interesante insistir sobre el mensaje de frase tan oportuna, cuando sabemos que ese tipo de personas como el prohombre mencionado y otros más que antaño le dieron lustre, brillo y respetabilidad al país han desaparecido, y con ellos sus aportes, enseñanzas y formas de ser.

Sus legados y estilos no se mantienen en pie. De forma contraria a lo que decía Eduardo Santos, no hay luz en la poterna, ni guardián en la heredad. Todo ha sido tirado por la borda, mancillado y pateado por una curva de mediocres y farsantes que en estos momentos buscan a través de engaños atraer incautos a sus causas, muy lejanas de las necesidades de quienes pretenden mandar. Lo que hay es una guarnetería, otra gente, que no se acerca o se asemeja ni en la sombra a esos portentos morales e intelectuales que en verdad le sirvieron a la Patria y no se valieron de ella buscando beneficios para su familia o sus partidarios. Es lamentable encontrarse individuos de los que se presumía una buena formación familiar y académica, que uno juzgaba de criterio, poseedores de principios y valores, que no han tenido inconveniente en aliarse con cualquiera, hasta con el diablo, pues su obsesión por el poder a todos los niveles los ha hecho indolentes, falsos y peligrosos.

El hombre siempre busca referente en sus semejantes, sin embargo, para esa otra gente, los buenos ya carecen de importancia, así como el presente y futuro de la Nación. He ahí la razón del desencanto y la apatía colectiva donde todos somos responsables.