Incultura Ciudadana

Hace unas pocas semanas este diario publicó un artículo donde daba cuenta del nuevo atentado contra la escultura “La Mujer de Pie Desnuda” del maestro Fernando Botero, comúnmente conocida como “La Gorda de Botero”, agravio que consistió en pintarle las uñas de los pies con pintura verde. Cuando uno se acerca a esta figura puede comprobar el daño que algunos bárbaros le hicieron simplemente por hacer el mal. Desgraciadamente parece ser que este tipo de atropellos se cometen en las sombras de la noche cuando no existe ninguna autoridad o ciudadanos que puedan impedirlo. O de día, sin que nadie lo impida. ¡Qué vergüenza!

Por ese vil camino también han agredido otras obras como el Caballo de Bolívar llegando a la UIS, pues cada vez que existen protestas y desmanes en ese centro universitario, contra lo primero que se desquitan es contra ese respetable monumento. Y así en una lista interminable de daños a lo público que rayan en lo delincuencial. Y pareciera que a nadie le importa. Que chiste tan cruel ese de “La Ciudad Bonita”, donde se sigue arrasando lo histórico que es lo que más vale.

Precisamente en el Código de Policia hay unas disposiciones que sancionan a quienes atentan contra el patrimonio cultural, y allí se especifican diferentes conductas entre las que se encuentran este tipo de procederes, castigados con trabajos comunitarios, actividades pedagógicas de conviviencia y multas hasta de treinta y dos salarios minimos mensuales. Lo que ocurre es que no conocemos de alguien a quienes se les hayan aplicado esos castigos. Por ende, los delincuentes andan orondos riéndose de las tales multas porque nadie los ha comprometido en esas sanciones. Debería el legislador ordenar su captura, procesarlos y condenarlos.

Esto no ocurre en ningún país de Europa u otro continente, en donde son muy frecuentes las marchas y manifestaciones por cualquier motivo. “No destruyas lo que no has hecho” es el lema que se le debe aplicar a esos criminales. Un país donde no se respeta su historia y su memoria ancestral, está condenado a no salir de su atraso.