Indisciplina social

Puede resultar sorprendente y un exabrupto médico que un epidemiólogo de renombre mundial como Johan Giesecke quien ha manejado la pandemia en Suecia, sostenga que los confinamientos estrictos para la población -salvo para mayores de 60 años o con condiciones médicas preexistentes- deba ser la política pública para enfrentar la crisis. Expresa además que “lo único comprobado científicamente que funciona, es lavarse mucho las manos y mantener una distancia social adecuada...”. Además que lo que prima es la confianza ciudadana. Pues aquí radica la gran diferencia entre Colombia, un país con deficiente educación, indisciplinado y pésima cultura, y Suecia, un país serio, culto y disciplinado.

Lo que vimos el lunes pasado en los medios de comunicación, en especial en todas las capitales, comenzando por Bogotá y siguiendo por Bucaramanga, al abrirse las compuertas de salida, es lo contrario a lo que las reglas y protocolos de seguridad han ordenado a través de decretos y mandatos gubernamentales, desacatados con total descaro e indiferencia por la inmensa mayoría de individuos. Si muchos quieren enfermarse y morir, allá ellos; pero no contagien a los demás. Como decía mi abuela Beatriz Ribero Vargas: “el que por su gusto muere, la muerte le sabe a dulce...”.

Es la muestra evidente de lo lejos que estamos de comernos el cuento impulsado por quienes han dirigido mal esta Nación, de que estamos transitando la senda del progreso y desarrollo. Falso. Mientras la educación siga rezagada y no haya cada vez una cobertura mayor, en particular hacia las clases menos favorecidas, seguiremos viendo esos cuadros patéticos de incultura referidos. Cómo nos hace falta en estos momentos aprender algo, quizás no todo, de las políticas e ideas impulsadas oportunamente por el llamado padre de Singapur, Lee Kuan Yew que regentó un gobierno de decisiones firmes, y aplicó mano dura contra el desorden, la corrupción y el crimen, convirtiendo a una ciudad-estado en una potencia económica mundial. Hasta su despedida fue ordenada como él lo enseñó: “cuando se cierre el ataúd, se conocerá el veredicto”.

Acá todo es mamadera de gallo, ejercida cínicamente por las personas liberadas del encierro.