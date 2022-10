Son múltiples las manifestaciones en los diferentes medios de comunicación que alertan sobre el tema de las invasiones a la propiedad privada en varios departamentos donde sobresalen por la gravedad de estas violentas y arbitrarias conductas el Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda, Atlántico, Norte de Santander, en fin, para este momento ya son como 18 las entidades territoriales victimas de estos atropellos. Recuerdo que durante la campaña presidencial, Gustavo Petro habló de “reivindicar las tierras ancestrales”, o de adelantar una redistribución de la tierra para los menos favorecidos, o volver la tierra improductiva en productiva, y otros etceteras.

Pues estos comentarios en un país tan violento como Colombia, ha envalentonado a los invasores que creen que tomándose la tierra por asalto serán los primeros en ser los beneficiarios de la reforma agraria que ya está impulsando el gobierno. Ante tal descalabro ya hay hacendados, finqueros, ganaderos, cultivadores que están creando con justa razón grupos de reacción solidaria para defender su patrimonio que con justo título poseen por varias generaciones, o lo han adquirido conforme mandan las normas jurídicas. No debe por lo tanto extrañar al país estos comportamientos, ante la inútil actividad de las fuerzas policiales para contener esta avalancha de desadaptados.

No hay que olvidar que las autodefensas derivaron en los grupos paramilitares porque el derecho fundamental a la legítima defensa no fue garantizado y mucho menos apoyado de manera oportuna por los gobiernos a través de sus fuerzas militares. Ahí vino la debacle. Por ello resultó risible en esta ocasión la orden dada por el Ministro de Defensa de desocupar las tierras invadidas en 48 horas. O la reunión del Ministro del Interior en el Cauca con los grupos indígenas de esa región. Mejor no haber hecho nada para no quedar como reyes de burlas.

El señor Petro antes de ser elegido Presidente fue a una Notaría y de manera pública hizo conocer a la Nación que en su gobierno respetaría la propiedad privada. Por lo que hemos dicho y visto parece que no le va a ser fácil cumplir su palabra.