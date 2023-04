Es un estado de ánimo en el que no se siente interés por las cosas o por las circunstancias que nos rodean, o un desprendimiento tal que nada conmueve al individuo. Este fenómeno preocupante que se confunde en ciertos casos con una actitud impasible, de no importar nada, es lo que está aconteciendo con una gran proporción de personas que habitan esta ciudad, y el dato estadístico que conocemos es que su proporción se acerca al 55 % de los residentes. Quizás no nos cause extrañeza tan alta cifra, si reparamos que esta capital en los últimos años ha recibido un alud de personas de diferentes partes del país y del extranjero que poco tienen que ver con nuestra cultura, costumbres, pasado histórico, inclusive con nuestro ancestro genético. Recorra la ciudad en sus calles, avenidas, sitios de recreación, clubes, colegios, en fin, todos aquellos lugares de aglomeración de gentes, y la dura realidad salta a la vista.

No cuestionamos el nivel de hospitalidad, el buen ánimo que asiste a los raizales de interrelacionarse con otras personas o la posibilidad de valorar buenas oportunidades de intercambiar ideas, proponer proyectos o impulsar el rumbo de las ciudades, sugeridas por quienes arriben con ese espíritu a la capital, no. Es que el espíritu santandereano se ha perdido, la tal firmeza para defender lo nuestro desapareció, no existe el sentido de solidaridad y el apoyo entre nosotros. Nos portamos muchas veces como extraños con nuestros propios paisanos. Esta conducta vergonzosa ha permitido que hayamos venido siendo copados por personas extrañas, individuos sin valores ni principios, que les vale nada nuestro patrimonio socio-cultural (ejemplo, la gorda de Botero), nuestras riquezas ecológicas, nuestro propio hábitat, solo les importa hacer daño o sus intereses particulares.

Cuando estamos enfrentados a tan alto porcentaje de sujetos que nada les importa pero que usufructúan lo nuestro, si no hacemos algo para contrarrestar semejante drama, nos convertimos en cómplices necesarios de los sucesos, o en idiotas útiles de todos los desafueros que acontezcan. Bucaramanga es la comunidad moral e histórica de que nos reconocemos parte, no la destruyamos por indiferencia.