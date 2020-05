Llama la atención que en plena crisis por el coronavirus, en encuesta realizada por una firma nacional muy reconocida, la corrupción sea una de las preocupaciones mayores de la ciudadanía. Esta lacra que ha acompañado por décadas la gobernabilidad del país, lo ha tenido postrado en una recesión moral apenas comparable con la económica que ya estamos padeciendo, sin que la mayoría de sus promotores y beneficiarios, estén condenados y confinados desde hace tiempo en las cárceles. Que en estos momentos el presidente Iván Duque llame “bandidos de la peor ralea” y “ratas de alcantarilla” a los que ahora se aprovechan de la tragedia nacional en las regiones para inflar los presupuestos y costos de los productos destinados a las poblaciones más vulnerables, es el reflejo y la consecuencia de la inoperancia de la justicia y de los organismos de control para definir con prontitud asuntos tan graves como Reficar, Odebrecht, escándalos bursátiles, chuzadas (las carpetas secretas de Semana), utilizar investiduras para entregar mercados con nombre propio, etc. Un gran etcétera.

La sucia política del Do ut des con el que se ha manejado a Colombia -con tolerancia gubernamental grotesca-, es decir “... doy para que des” cada vez se enquista más en todas las ramas del poder público. Por eso no nos extrañemos que en esos altos cargos de la Nación “no estén todos los que son, ni son todos los que están...”. La lupa que afirman estar utilizando entidades como Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, para indagar, procesar y castigar a esos especímenes, también la deben enfocar ya, sobre lo pendiente por resolver, que no avanza presuntamente por consideraciones de tipo personal. Por ello, el mal ejemplo cunde. A propósito del tema, ¿han leído el cuento alemán El flautista de Hamelin? Pues léanlo en los momentos de descanso. Ahí se encuentra una fórmula práctica para acabar con la epidemia de la corrupción: a la lupa agreguémosle una flauta que es la acción efectiva y contundente de las autoridades. Y las ratas al río o al abismo. ¿No les parece?