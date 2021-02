Libertad y tolerancia

La manifestación de “no hay libertad para los enemigos de la libertad” suena plausible, pero se convierte en cuestionable cuando se concede a una mayoría el derecho a determinar quién es el “enemigo de la libertad”. Eso puede llevar al mal uso de esta fórmula con el fin de reprimir opiniones o ideas antipáticas, novedosas o poco comunes. Ocurre con las ideas lo mismo que con el amor. El mandato nada puede, la imposición menos todavía. Nada hay más independiente que amar y pensar.

La posición jurídica anglosajona según la cual las manifestaciones de opinión -aunque se trate de juicios condenatorios acerca de políticos, funcionarios gubernamentales, legislación vigente, manejo del estado, etc -solo son punibles cuando provocan un peligro evidente e inmediato para la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, o para el mantenimiento del orden legal. Es un argumento universal que se comparte integralmente. La justicia en las sociedades no exige que los hombres se hagan pasivamente a un lado mientras otros destruyen sus fuentes de vida. Sin duda alguna, todo individuo ha aceptado el derecho de cada uno a la defensa propia: el de los tolerantes a reprimir bajo ciertas circunstancias a los intolerantes o a limitar sus derechos en un ambiente libre y democrático.

En las sociedades modernas la tolerancia es importante porque solo ella puede hacer soportable la sociedad según lo enseña el escritor francés Voltaire. Una democracia pluralista no puede subsistir ni vivir en libertad, sin tolerancia entre las mayorías y minorías. Por razones de derecho en las democracias deben decidir las mayorías pero estas decisiones no pueden convertirse en decisiones absolutas. En otras palabras, los miembros de las agrupaciones mayoritarias no pueden tener la absoluta certeza de que sus decisiones son las más correctas. Deben reconocer por principio su propia capacidad de error así como la posibilidad de que la opinión de la minoría sea la acertada. El contenido y naturaleza de las decisiones que se toman bajo estas condiciones no deben implicar el intento de arrancar por la fuerza la aprobación incondicional de la minoría.