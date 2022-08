Los ministros

Como el suscrito son muchas las personas que han estado pendientes de los nombramientos de Ministros y otros cargos de similar responsabilidad que el presidente Gustavo Petro ha designado en su gabinete. En verdad, independiente de que se compartan o no las ideas del primer mandatario la nómina de colaboradores que van a apoyar la labor presidencial, es de excelentes capacidades y trayectoria, lo cual demuestra en principio, que uno de sus iniciales y primeros propósitos es tener a su lado un grupo destacado de funcionarios para emprender y desarrollar la política del cambio que se ha propuesto llevar a cabo.

En las entrevistas que el periodista Yamid Amat le ha hecho en su noticiero a buena parte de estos servidores públicos, hemos podido establecer que son personas de grandes calidades profesionales, conocedores de la materia que se les ha asignado y se sienten comprometidos en sus labores tal como lo propuso y exigió el presidente. En consecuencia, resulta particular constatar – cuando se observan las entrevistas – que muchos de los proyectos que se han enunciado como programas de gobierno, se hubieran podido realizar en pasadas administraciones, pero para sorpresa de los ciudadanos, estaban engavetados o en los anaqueles de las oficinas públicas sin ejecutar.

Pudiéramos decir que las tareas en desarrollo de la política del cambio son la punta de lanza del gobierno que acaba de posesionarse, donde se ha reiterado por el presidente que no pueden aplazarse, que son programas urgentes que la ciudadanía, en especial los más desvalidos de la nación, están necesitando. Por ello no debe extrañarse el país de la forma acelerada en que se están impulsando estas transformaciones por cuanto había mucho que hacer y no se hizo en su momento.

Un ministro en particular me han llamado la atención por su claridad en los asuntos a su cargo como es el Ministro de Justicia, Néstor Osuna. El funcionario dio lecciones de sabiduría y conocimiento en el diálogo que sostuvo hace unos días con el periodista ya citado.