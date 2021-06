Son reiteradas las denuncias sobre loteos en áreas de reserva forestal que sufre el área metropolitana de Bucaramanga y ahora el mismo Páramo de Santurbán, promovidas por grupos de delincuentes, estafadores o “vendedores piratas” que de manera premeditada y de mala fe engañan a cientos de ingenuos ciudadanos a los que les arrebatan los ahorros de toda su vida, quienes esperanzados en lograr un lugar para construir su sueño de casa propia, se entregan en manos de esos bandidos, que no les van a responder con ningún título jurídico que acredite legalmente su propiedad. Así de claro y de simple.

Esta conducta delictiva viene de antaño y es la manera cómoda como por el paso del tiempo y la pasividad de las autoridades, terminan esas zonas convertidas en “barrios legalizados” con el apoyo de politiqueros a quienes poco o nada les importa el lugar donde se ubican, mucho menos los servicios que reciben y tampoco la calidad de vida que en esos sectores se desarrollan. Basta hacer un recorrido por zonas aledañas a Floridablanca, Piedecuesta y Girón para comprobar el riesgo que significan esas construcciones “piratas” situadas por lo general al borde de la escarpa o en sitios erosionables inseguros.

Para rematar esta lamentable historia digamos que es evidente la ausencia de compromiso de corporaciones como la CDMB y la CAS, en procura de evitar esta epidemia de loteos, porque aparecen sus funcionarios cuando ya se han desforestado vastas zonas de resguardo ecológico, y solo atinan con su ineficiente burocracia a promover tal cual proceso ante hechos cumplidos. En esta circunstancia no es posible evitar el saqueo descarado de la poca naturaleza que aún nos queda de soporte ambiental, porque a diario siguen presentándose invasiones y apropiaciones de terrenos públicos que carecen de dolientes. No existe un sistema de alertas tempranas, ni se hace seguimiento a los expedientes que se levantan con ocasión de los daños ambientales referidos. Mientras tanto nos vemos abocados a seguir conociendo hechos oprobiosos que atentan contra la naturaleza, incluido el silencio de algunos columnistas ecólogos que no se suman a estas denuncias.