Un mundo sin marcha atrás

En la edición del domingo 23 de agosto del diario El Tiempo en artículo titulado “El cambio que ya llegó” se refieren e identifican los sectores en los cuales vendrán grandes transformaciones que ya las estamos viviendo: “(...) la manera de trabajar, de estudiar, de hacer una operación financiera, de ir a una consulta médica o de habitar un espacio. Las cuarentenas mandatorias que afectaron a tres de cada cuatro habitantes del planeta, hicieron obligatorio el ajuste (...)”. Lo que ese texto denomina reconfiguración tomó por sorpresa a todo el mundo. Hemos tenido que asimilarlo y asumirlo así nos haya costado esfuerzo, sacrificio, limitaciones, distanciamiento familiar y de amistades, etc., porque como decía el filósofo alemán Schopenhauer (...) “todo lo que ocurre, desde lo más grande a lo más pequeño, ocurre necesariamente (...)”. La realidad como la conocíamos no volverá a ser la misma.

Pero no olvidemos que el centro de todo este cambio forzado es el hombre, el ser humano, cuyas condiciones personales han sido duramente afectadas en lo social, político, económico, afectivo, etc., cambios que se supone le harán entender que la vida como venía desarrollándose no es ese carrusel de ligereza, frivolidad, desbordamiento, indiferencia, a la que estábamos acostumbrados y que un número reducido disfrutaban. A los demás se miraban de soslayo. No hay reversa, el mundo se transformó.

Sin embargo, yo soy pesimista frente a las personas, porque como reza el dicho conocido “no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista”. El individuo en su condición variará muy poco, no tanto como quisiéramos, por la manida y pérfida costumbre de las soluciones cortoplacistas. ¿Mitigada la pandemia a niveles controlables, los gobiernos continuarán con sus apoyos y ayudas en todos los frentes a los más necesitados buscando aminorar la evidente inequidad y desigualdad? Tengo mis dudas... y por ello me identifico con uno de los Pensamientos del gran emperador romano Marco Aurelio cuando observando la sociedad que gobernaba expresó a uno de sus amigos senadores: “Ten entendido que los hombres aunque te revientes, sin embargo harán siempre lo mismo”.