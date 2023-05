Vidas paralelas

Por esta época cuando la tecnología y demás inventos científicos inundan las páginas de diarios y medios de comunicación, olvidando la historia, resulta pertinente reflexionar sobre lo que significó la trayectoria de algunos de los adalides de la libertad de los pueblos de América y la manera como su legado político ha sido manejado posteriormente. Si resucitaran, seguramente volverían a sus tumbas inmortales al observar el espectáculo de desorden político en que se han sumido algunas de estas naciones dirigidas en buena parte por lideres mediocres que han desdibujado y mancillado la gloria de sus gestas emancipadoras a lo largo y ancho del continente.

América siempre ha sido pródiga para el florecimiento de hombres apasionados por la libertad. Las figuras cimeras de dos recios y audaces varones, Simón Bolívar y José de San Martín se destacan entre el conjunto de nuestros próceres. Sus luchas se complementan y sus glorias se engrandecen mutuamente. Bolívar hacia el sur con sus legiones gana la libertad de su patria y de Colombia. San Martín, hacía el norte, afianzando la libertad de su tierra y liberando a Chile. Tras ocho años de campaña contra los ejércitos de España, han aprendido a conocerse a través de los partes de informes que publican las Gacetas. A medida que transcurre el tiempo, uno y otro se aproximan a la meta de sus grandes destinos: fijar la seguridad de la gran patria americana.

En el mes de junio de 1822, encontrándose Bolívar en Quito, escribió a San Martín, protector del Perú, quien no tardó en responderle expresándole que América no olvidaría el día en que los dos se pudieran estrechar en un abrazo. El 26 de julio la fragata Macedonia remontaba el rio Guayas hacía el puerto de Guayaquil y echó anclas en el muelle. Bolívar lo esperó en su residencia oficial con su Estado mayor. Lo recibió en la puerta con afectivas palabras invitándolo a un diálogo en privado. De las dos largas entrevistas que mantuvieron entre el 26 y 27 de julio no solo se consolidó una gran amistad, sino que se afirmaron en sus propósitos libertarios y en continuar con sus campañas.