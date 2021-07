Vivir bien, morir bien

A propósito del tema de la eutanasia que ha vuelto a revivir por fortuna en estos días, recuerdo lo que escribí hace un par de años a propósito de un articulo del diario del Espectador titulado “Morir bien, lo que olvidó la medicina”. Allí se plantea con claridad una alternativa, unos procedimientos, y cómo evitar que a pacientes en estado terminal, apenas con suspiros de existencia “los sometan al encarnizamiento terapéutico al final de la vida... buscan fallecer sin sufrimiento”. Es más, se contempla la sedación paliativa y lo que llaman los médicos especialistas en estos temas, el cuidado compasivo. Se apela a cuidadores que valoran el vivir, y descartan los tratamientos agresivos y costosos.

Entre las entrevistadas para esa crónica estaba una psicóloga, fallecida posteriormente, cuyas afirmaciones las utilizó en su trabajo como fórmulas de vida para sus pacientes, y después las tuvo en cuenta para su dolorosa situación y el tránsito al más allá. En esa oportunidad expresó: “Lo último que quisiera decir es que la gente tiene que aprender a vivir la vida con lo que tiene, disfrutar lo que tiene, y lo que va consiguiendo. Porque la vida es demasiado corta. Y algo así como correr, no quedarse ahí, sino vivir intensamente, porque es demasiado corta. No se imaginan cuánto”. Agregaba que “es difícil saber que uno se va a morir porque ves vida en todos lados y tú no la tienes. Eso molesta, eso duele”.

La Corte Constitucional ha hecho pronunciamientos muy importantes sobre el tema pero el Congreso de manera cobarde y el Ministerio de Salud le han sacado el cuerpo para hacer la regulación correspondiente sobre el tema. Al fin y al cabo los colombianos estamos sometidos a ver cómo está integrada esa corporación para llenarnos de escepticismo. La mayoría de ellos son politiqueros, cuenta votos, sin ninguna formación académica seria e inclusive no tienen ni idea de los temas que deben tratar al seno de esa corporación. Por eso estamos, como estamos. Ese parlamento refleja la pobreza y el cálculo de sus integrantes para medírsele a un tema tan importante como el que estamos tratando.