Desempleo y cuarentena

La información pública disponible permite afirmar que la cuarentena cumplió su propósito: darle tiempo al sistema de salud para manejar la crisis.

Dos criterios así lo indican. Por un lado, el porcentaje de ocupación hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos. El reporte del viernes mostraba 235 casos Covid19 en UCI. Es decir, a estas alturas de la pandemia, solo estaría ocupado el 7.1% de las 3.289 UCI habilitadas y el 3.7% de todas las UCI del país.

Por otro lado, la tasa de mortalidad por cien mil habitantes es también muy buena: 1.72. Muy por debajo de Ecuador 19.5, Perú, 18.8, Brasil 13.3 o México 7,5.

Así que no parece haber riesgo de que, en general, el sistema de salud colapse. Ahora bien, es verdad que en algunas ciudades hay que tener especial cuidado, en particular en Leticia, Cartagena, Buenaventura y Tumaco, pero esos casos solo demuestran que se requieren respuestas localizadas y no invalidan lo alcanzado.

Sí, había que evitar que el sistema de salud se fuera a pique. Pero algunos pocos venimos advirtiendo que también había que evitar que la economía se desplomara y que por eso era indispensable levantar un confinamiento que ya había cumplido su objetivo. No se nos oyó. Y el resultado es devastador.

El DANE anunció ayer que la tasa de desempleo en abril llegó al 19.8%. El desempleo creció 7.2% en apenas un mes, 9.3% en el año. La tragedia: detrás de cada punto hay 240.000 personas, es decir, hoy hay por lo menos 2.232.000 colombianos más desempleados que a fines de 2019.

Detrás de esos millones de nuevos desempleados se esconden tres catástrofes adicionales. Primero, la quiebra de decenas de miles de mypimes. Segundo, el crecimiento de la informalidad, que a fines del año pasado era de 47.3%. Finalmente, el aumento de la pobreza. En Colombia perder el empleo casi siempre significa descolgarse de la clase media. Multipliquen la cifra de cada uno de los nuevos desempleados por cuatro, él y su núcleo familiar, y tendrán una buena idea de cuantos nuevos pobres tenemos.

Al final no hay dilema entre vida y economía. La pobreza trae hambre, desnutrición, enfermedad y muerte. Y desórdenes sociales e inseguridad y, por eso, también muerte. Como no hay vacuna a la vista y la cuarentena no reemplaza a la vacuna, no queda sino aprender a vivir con el Covid19. Higiene personal, uso masivo de tapabocas, distanciamiento social y disciplina son las claves de la supervivencia. Y permitirle a la gente trabajar libremente!