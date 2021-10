Irresponsable y empobrecedor

Petro reiteró su oposición a la explotación de hidrocarburos. Propuso “cesar la exploración de petróleo” y dedicar las reservas petroleras, que según él son de 12 años, “a sostener la demanda interna”. Las propuestas de Petro son socialmente irresponsables y económicamente insostenibles. Es falso que tengamos 12 años de reservas. Según el MinMinas son apenas de 6,3 años. Y bajando: en el 2020 son un 11% menos que en el 2019. Y deberíamos aumentar y no disminuir las reservas para garantizar la autosuficiencia energética. Para eso hay que hacer exactamente lo contrario a lo propuesto por la izquierda radical: aumentar sustancialmente la exploración petrolera, que viene en caída libre. A agosto solo se registraban 15 pozos exploratorios, apenas el 11% de los 130 que se necesitan para mantener la producción. Muy grave si se considera que el tiempo que transcurre entre el inicio del proceso y la extracción del primer barril de petróleo es en promedio de seis meses en Canadá y Estados Unidos y en Colombia es de 6 años. La verdad es que Colombia no tiene hoy, ni tendrá por lo menos en los próximos diez años, con qué reemplazar los ingresos que, por vía de impuestos, regalías, transferencias y dividendos de Ecopetrol, recibe de los hidrocarburos. Recursos fundamentales, por cierto. Para 2022, por ejemplo, se proyectan ingresos tributarios derivados del petróleo equivalentes al 0,4% del PIB y que la cifra llegue hasta el 0,6% del PIB en 2023. En materia de dividendos solo el año pasado Ecopetrol entregó a la Nación 6,5 billones y 11,4 billones en el 2019. Para el bienio 2021-2022, solo en materia de regalías hay 22 billones. Las principales exportaciones de Colombia son, de lejos, petróleo crudo y refinado de petróleo, el doble de que las briquetas de carbón y cuatro veces más que el café. En el periodo enero-junio 2021, las ventas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$8.282,4 millones, el 46% de las exportaciones totales. En plata blanca, no hay como reemplazar los dólares de las exportaciones de hidrocarburos y del carbón. Si no los recibiéramos, el déficit comercial se duplicaría y el precio del dólar se dispararía, con un aumento sustantivo de la inflación. Ahora, más allá del análisis macroeconómico, la pepa del problema en que nos metería la propuesta de Petro está en sus consecuencias sociales: dispararía la pobreza y de la desigualdad. No podemos darnos el lujo de ahondar la pobreza por cuenta de dejar enterrada semejante fuente de riqueza.