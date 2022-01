La estrategia es el narcotráfico

Hay quienes a pesar de toda la violencia reciente insisten en que hay que negociar con los elenos. Sería un error monumental.

El argumento de fondo para no negociar no es que no se puede hacerlo con terroristas. Esas negociaciones son usuales. En Colombia se han dado muchas. Desde hace al menos cincuenta años no ha habido gobierno que no haya negociado con bandidos, desde cuando López Michelson permitiera el renacimiento del Eln tras tenderle una tabla de salvación tras la operación Anorí. Miles de muertos ha traído semejante error histórico.

Las razones para no hacerlo son otras. Para empezar, que cuando las negociaciones no son la excepción sino la norma, los violentos aprenden la lección de que, más temprano que tarde, sus crímenes quedarán en la impunidad y no habrá sanción para sus actos de violencia y terror.

Por otro lado, porque en las circunstancias actuales, tras el pacto de Santos, el Eln querrá como mínimo las mismas condiciones que se le entregaron a las Farc. Y tal cosa es indeseable. Significaría ahondar los errores y graves consecuencias de ese acuerdo, tan mal negociado y con tan equivocados enfoques estratégicos.

Sobre los errores de la negociación no volveré, ni sobre los impactos desastrosos sobre la democracia y el estado de derecho, ni sobre las fallas de la implementación y los incumplimientos sistemáticos de sus obligaciones por parte de los desmovilizados. Sobre todo ello he escrito mucho.

Pero quizás no se ha hecho suficiente énfasis en el error estratégico de fondo de suponer que, si lo que se pretendía era poner fin al conflicto, el objetivo debía ser la desmovilización y la entrega de armas de las Farc.

Ahí están los hechos tozudos. El poder de los violentos no proviene del número de hombres ni de sus armas. Se pueden desmovilizar miles y entregar miles de armas también y no se pondrá freno a la violencia. La clave de la violencia y del conflicto son las economías ilícitas y, en especial, el narcotráfico. Es del narcotráfico de donde viene el poder de los violentos. Si queremos paz tenemos que erradicar el narcotráfico de Colombia. El pacto de Santos con las Farc no solo no entendió el problema y se alejó del núcleo estratégico sino que, peor, fortaleció el narcotráfico. Si no lo entendemos y hacemos las correcciones de fondo, seguiremos inmersos en esta espiral interminable de violencia.