Policía y Ministerio de Defensa

Petro anunció que sacará a la Policía de la órbita del MinDefensa y la dejará bajo el control de un nuevo ministerio. La idea no es nueva y en cambio sí es muy inconveniente.

Responde a la ignorancia y a motivaciones políticas. Alegan que la Policía está militarizada y se apoyan en que está bajo la órbita del MinDefensa. Es falso que la nuestra sea una Policía militarizada. Tampoco sería un crimen. Hay policías muy buenas y profesionales que lo son.

Pero nuestra Policía no es de ese tipo. Es una policía civil. Que este dentro del MinDefensa responde a la historia y a razones operativas que lo justifican. La Policía nació en 1888, precisamente como una gendarmería y bajo el control del Ministerio de Gobierno, lo que demuestra que la naturaleza civil o militarizada de un cuerpo policial no depende ni se define por el ministerio del cual dependa sino por su naturaleza, formación y competencias.

Después de un proceso de politización bajo el control de civiles, entró en 1953 a depender del Comando General de las FF.MM.. Pero en 1960 fue separada de las FF.MM., aunque se dejó bajo el MinDefensa para evitar que fuera de nuevo politizada. Ya entonces se le definió como una “institución de carácter civil”.

Ese carácter fue reafirmado por la Constitución del 91, que la define como un “cuerpo armado permanente de naturaleza civil”. Además, los ministros de Defensa volvieron a ser civiles desde 1991.

Ahora, hay quienes sostienen que la policía está militarizada porque ha debido enfrentar a grupos armados ilegales como las Farc y el Eln. Primero, tal necesidad no cambia la naturaleza de la Policía. Ha obligado sí a hacer una formación especializada de algunos de sus hombres que conforman cuerpos de élite, pero no la de los policías del cuerpo de vigilancia y seguridad, la inmensa mayoría. En todo caso esa formación no cambia la naturaleza civil de la Policía. Pero, después, esa es precisamente la razón operativa por la cual es indispensable mantenerla en el MinDefensa: a diferencia de otros países, debe enfrentar guerrilleros y narcotraficantes, con gran poder de fuego, y en esa tarea debe coordinarse con las FF.MM. Una coordinación siempre difícil y que, si se trasladara a la Policía fuera de Defensa, sería muchísimo más complicada, restando efectividad en la lucha contra esos grupos y contra el narcotráfico.

Sacar a la Policía del MinDefensa solo beneficiará a los bandidos y perjudicará paradójicamente la seguridad ciudadana y la paz.