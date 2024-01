A cuadrar presupuestos

Es hora de que los consejos de administración empiecen a aprobar los presupuestos presentados por la administración del edificio; para poder ser llevados a aprobación definitiva por la asamblea general de copropietarios en su reunión ordinaria; requisito impuesto por la ley para su aprobación.

Para el año 2024 se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Todo lo correspondiente a salarios y servicio de vigilancia incrementó en el 12,07 %, debiéndose tener en cuenta que a partir del 15 de julio se disminuirá una hora la jornada laboral; impactando algunos servicios a mitad de año. 2. En el caso de los contratos de prestación de servicios, pueden incrementar en el mismo porcentaje que el salario mínimo, o con base en los porcentajes o criterios que se hayan pactado por las partes. 3. Las pólizas de seguro quedarán supeditadas al avalúo de reposición del Edificio o Conjunto, su grado de vetustez y las variables que tenga el mundo asegurador. Estas por lo general van incrementadas por unos valores superiores a la inflación que cerró al 9,8 %. 4. Los mantenimientos que dependen de la antigüedad de los bienes y equipos, como del mantenimiento que se le haya realizado en el tiempo.

Como podemos observar aprobar un presupuesto no se hace de una manera emocional, sino totalmente racional y por tal motivo la ley exige que la primera aprobación la realicen los consejos de administración, antes de tener aprobación definitiva de la asamblea general.

Todo copropietario debe ser consciente que cuando no se aprueba un presupuesto acorde a las necesidades está obligando a la administración a: 1. Realizar asambleas extraordinarias para darle cumplimiento a la conservación de la persona jurídica, generando con esto sobrecostos innecesarios en el mismo presupuesto. 2. Llevar por la desidia de los mantenimientos al deterioro del Edificio, causando que los gastos sean mucho mayores por verse obligado muchas veces a la reposición. 3. Incumplir obligaciones contractuales o de mantenimiento.

Existen muchas excusas para no incrementar las expensas comunes lo necesario: 1. Que no se arrienda. 2. Que no se vende. 3. Que la situación del país... etc. Pero todas las excusas solo llevan a la pérdida de valor de los bienes privados y a deteriorar la vivienda acorde a las características en que fue comprado. ¡Ojalá con caigamos en el error de creer que, sacrificando la sostenibilidad del Edificio, estamos ahorrando!