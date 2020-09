“Aislamiento inteligente”

Con el decreto 1168 de 2020, el gobierno nacional bajo las facultades constitucionales dadas por la emergencia económica manifestó que entramos a una etapa llamada “aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable”. De este nos permitimos realizar algunas recomendaciones para las propiedades horizontales: 1. Se deben seguir exigiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por el ministerio de salud para el uso de las áreas comunes esenciales, tales como tapabocas, limpieza de manos, entre otros. 2. Debe permitirse el ingreso de visitantes en respeto del derecho a la propiedad privada. 3. En cuanto a los bienes comunes no esenciales, como piscinas y gimnasios; se deben tener en cuenta las normas que establece cada alcaldía municipal para su uso o no uso. 4. El aseo de las áreas comunes deben seguir haciéndose con la misma intensidad, pues es la única forma de combatir la pandemia desde estos espacios. 5. Como se habla de una etapa de reactivación económica, debemos procurar contratar y solicitar los servicios a las personas o empresas de su localidad. Es la única forma de poder mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. 6. Se debe seguir con la virtualidad en todos los procesos que se puedan adelantar de esta manera. El gobierno aconseja seguir con el teletrabajo y procurar el aislamiento social, en todas las actividades que puedan llevarse de esta forma. 7. Están prohibidas todas las aglomeraciones mayores a 50 personas y las que se realicen deben cumplir estrictos protocolos de bioseguridad; así que debemos seguir utilizando la virtualidad para la realización de asambleas y reuniones en las que no sean necesaria la presencialidad. 8. Como comunidad debemos estar generando conciencia colectiva que es la mejor forma de generar la inmunidad social.

Si estamos comenzando como muchos dicen una etapa de “sálvese quien pueda”, los únicos responsables por nuestra salud somos nosotros mismos, al igual que la de nuestros subalternos en la medida que les exijamos comportamientos que afecten la salud de ellos y del colectivo. Estos cambios pueden ser difíciles, pero debemos acostumbrarnos pues es la nueva realidad.