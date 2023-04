Hablemos hoy sobre los bienes comunes de uso exclusivo; donde constructores y propietarios muchas veces les dan una aplicación diferente a los que le permite la ley y los reglamentos. Veamos algunas situaciones: 1. Estos nunca pueden ser vendidos por el propietario inicial, ya que no hacen parte de la propiedad individual, sino colectiva. La venta de estas áreas violaría expresamente el parágrafo 2 del artículo 23 de la Ley 675/01. 2. Acorde al artículo 5 de la misma ley, las áreas asignadas a bienes comunes de uso exclusivo deben estar determinadas en los reglamentos de propiedad horizontal y no exclusivamente en la escritura de tradición; de lo contrario serían bienes comunes generales de toda la copropiedad. 3. El constructor debe informar al comprador, que dicha asignación puede verse vulnerada con la desaprobación del 70 % de los coeficientes de copropiedad, como lo establece la ley. 4. Las asignaciones de parqueaderos deben realizarse en forma equitativa, de lo contrario serán bienes comunes de uso general. 5. Nadie puede apropiarse de un bien común, estos deben estar determinados en el reglamento de propiedad horizontal. 6. El tenedor del inmueble es quien tiene el derecho a usarlos. El propietario del inmueble no podrá disponer arbitrariamente de estos bienes, ni usufructuarlos. 7. No puede cambiársele el uso al cual fue destinado, por ejemplo, un parqueadero no puede convertirse en depósito. 8. No pueden realizarse construcciones sobre o bajo el bien, sino exclusivamente las autorizadas en la licencia urbanística. 9. Se debe cancelar a la copropiedad una compensación económica por el derecho al uso exclusivo, acorde como lo estipule la asamblea. 10. La asignación de bienes comunes no debe ser utilizada para sobreponer derechos. No podrá el propietario inicial o la asamblea realizar la asignación colectiva de derechos a un solo propietario, por ejemplo, darle el uso exclusivo de lockers o parqueadero a una sola unidad privada.

Los bienes comunes son una adecuación urbanística con el fin de equilibrar derechos sobre las áreas comunes en el momento de la licencia y así no incrementar los índices de construcción del proyecto; pero no pueden convertirse; ni por propietarios, ni residentes, en un negocio individual afectando los derechos colectivos de toda comunidad.