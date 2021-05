Cómo desvalorizar un inmueble

Las variables en el precio de los inmuebles que hacen parte de una propiedad horizontal no sólo tienen que ver con sus acabados, también influye en gran medida las relaciones internas que hacen más agradable vivir en determinado lugar; siendo este un factor determinante en la oferta y la demanda. Analicemos algunos aspectos que deterioran la inversión en este tipo de comunidades especializadas: 1. Ajustar los presupuestos de gastos acorde al bolsillo de los copropietarios y no a la necesidad que tiene la copropiedad. Este ejercicio hace que se deterioren las áreas comunes, que no se puedan hacer mantenimientos y que toque reponer bienes por su daño irreparable; haciendo mucho más costosa la inversión. 2. Crear bandos de buenos y malos dentro de la copropiedad, generando una convivencia desastrosa y haciendo que ninguna persona desee vivir en dicho lugar. 3. Interponer acciones, demandas o derechos de petición continuos que desgastan la labor administrativa y eleva los costos en el presupuesto para pago de abogados, gastos de representación y procesales. 4. Exigir derechos olvidando que también se tiene obligaciones. En propiedad horizontal hay más obligaciones que esos derechos que permanentemente reclama. 5. No entender que la mayoría de las decisiones en una propiedad horizontal se toman por decisiones políticas (por votos), así que debe aceptar que las mayorías imponen las decisiones sobre las minorías. 6. No ser conscientes que no somos dueños de todo, solo somos propietarios de lo que está dentro de nuestra unidad privada, lo demás es de todos. 7. No diferenciar entre los conflictos internos y los de convivencia. Los internos y de áreas comunes los definen los órganos de administración; nuestras relaciones con los copropietarios los resolvemos nosotros o un comité de convivencia nos ayuda a llegar a acuerdos. 8. No cuidar los bienes comunes o darles el uso para el que están pensados.

Es necesario que entendamos que nuestras decisiones diarias y la forma que actuamos en comunidad, dice mucho de quienes somos y ayuda a que lo que hemos comprado con tanto esfuerzo no desvalorice en el tiempo.