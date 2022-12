Contrastes navideños

La ley 675/01 en su artículo 3 indica que las expensas comunes necesarias son: “Erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio o conjunto. Para estos efectos se entenderán esenciales los servicios necesarios, para el mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como los servicios públicos esenciales relacionados con estos”. Las que no se encuentran incluidas dentro de este concepto se tendrán como expensas comunes no necesarias y para su aprobación se requiere una mayoría calificada para su aprobación del 70% de los coeficientes de copropiedad.

Luego, para aprobar los arreglos navideños es necesario: a) Que dicho recurso se hubiere aprobado con un 70% dentro del presupuesto de gastos aprobados por la asamblea, b) Que si se aprobó sin el quorum requerido en el literal anterior, no se hubiere impugnado la decisión, o, c) que de los excedentes presupuestales el consejo de administración autorice dicho gasto. Por esta razón no podemos exigir a los administradores de propiedad horizontal la compra e instalación de arreglos navideños a menos que se cumplan con las premisas anteriores, ya que no tienen la autorización para hacerlo.

Pero hoy quiero traer a colación el caso de dos conjuntos residenciales: En uno se reclamaba al administrador por no colocar arreglos navideños suntuosos y señalaban mediocridad en su gestión por no hacerlo. En otro Conjunto, a sabiendas de las limitaciones presupuestales, se unieron todos los copropietarios y residentes; y en forma colectiva cada uno aportó desde dinero, hasta decoraciones, incluso sacrificando arreglos de sus unidades privadas para decorar las áreas comunes de la copropiedad como aspiraban.

Este contraste de como interpretan las navidades las personas, nos deja mucho que pensar: unos, generalmente exigen pero no aportan, y otros, entienden que estas épocas son de compartir, de valorar la familia, al vecino, como el de aceptar y entender al otro. En propiedad horizontal, si aprendiéramos a compartir, más que agredir y señalar al otro; aseguro que este país sería muy distinto.