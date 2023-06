Corrupción en propiedad horizontal

Tomando un tinto con el penalista Miguel Ángel Pedraza y hablando sobre la corrupción en algunas propiedades horizontales por parte de los órganos de administración, como también de muchos proveedores que ofrecen sus servicios no por la excelencia, sino por los valores agregados que pueden aportar; me permitió recordar lo que establece el artículo 250 A del Código Penal que manifiesta: “El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella.

Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años.”

Es necesario que se entienda por parte de las asambleas, consejos de administración y administradores que cuando se reciben dádivas o los mal llamados valores agregados, estamos incurriendo en un delito penal. Muy a pesar que frecuentemente se justifique en ideas como: “es que como todas las copropiedades lo hacen nosotros también debemos hacerlo” o que “es para no subir más la cuota de administración”.

Es absurdo que mientras toda la ciudadanía está rechazando la corrupción del sector público, si aplaudimos cuando en las asambleas o consejos de administración se expresan estos comportamientos, o incluso cuando tenemos como un criterio de buena gestión de la administración conseguir estos beneficios.

Por eso entre todos debemos combatir dichas conductas, no sólo porque rayan en lo penal; sino porque nunca tendremos presupuestos reales a aprobar, además que el ejercicio administrativo de los consejos de administración y de los administradores se verá en riesgo. Todos debemos hacer parte de un proceso de limpieza de estas conductas, no injuriando a quienes administran, bajo la idea que “si no lo recibe la copropiedad es el administrador el que se enriquece”, sino aportando pruebas para que quienes inducen a ello sean castigados.