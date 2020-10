Decálogo del consejero de administración

1. Postularse para ser miembro del consejo implica tener un compromiso de trabajo por una comunidad, en ningún momento debe pretender un reconocimiento individual. 2. Conozca plenamente las normas existentes en los reglamentos de propiedad horizontal, además de las diferentes exigencias normativas que aplican a la Propiedad Horizontal. Es imposible ejercer control sobre algo que se desconoce. 3. Trabaje en forma corporativa con los otros integrantes del consejo respetando siempre las diferencias; su nombramiento se hace como parte de un colectivo, así que si no es capaz de trabajar de esta manera ha fracasado en su postulación. 4. No coadministre. La función de este órgano es de control. Cuando se coadministra es imposible auditar, sancionar o exigir. 5. Diseñe en forma permanente con su equipo de trabajo procedimientos de supervisión administrativa, contable, jurídica y social. Lo que no es medible, no es evaluable. 6. Nunca ejerza presión para proteger intereses personales. Esto raya con la ética y con la buena fe de quienes lo nombraron. En este cargo predomina el interés general sobre el particular. 7. Sea duro en sus principios y suave en sus procedimientos. La exigencia no es sinónimo de descortesía. 8. Las sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de convivencia deben ser la última alternativa. Incentive el dialogo y la convivencia pacífica entre los residentes, sin ser permisivo con los comportamientos que atenten con los bienes comunes o de sus residentes. Sea justo y equitativo al momento de imponerlas. 9. Absténgase de aprobar o permitir actos que perjudiquen a la copropiedad o que generen un mal precedente. Muchas decisiones que se toman dejan sus huellas en un futuro, por eso, obre con precaución. 10. Mantenga buenas relaciones con residentes y propietarios, es la única forma de poder saber sus necesidades.

Para ser consejero en nuestro país solo se requiere ser propietario, pero a cambio se tienen muchas obligaciones y responsabilidades que ejercen en forma generosa como representantes de los copropietarios a lo largo de la gestión administrativa, a pesar de las muchas críticas que reciben en su gestión.