Derecho a la inspección en la propiedad horizontal

Para algunos doctrinantes, el derecho de inspección en la propiedad horizontal por parte de los copropietarios y residentes no aplica; esto debido a que, según ellos, en la Ley 675/01 no se les otorga dicha facultad. Esta ponencia es desvirtuada por el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 779 del 11 de noviembre de 2016, donde manifiesta que las propiedades horizontales al tener vacíos sobre este tema deberán remitirse al código de comercio en donde se encuentra regulado y la Ley 222 de 1995. Al respecto la Corte constitucional en su sentencia T-317 de 2019 estableció refiriéndose a la Circular 1000-000001 del 21 de marzo de 2017 que para que exista el derecho de inspección deben cumplirse las siguientes reglas: a) Debe realizarse en las oficinas de administración, b) Debe desarrollarse evitando entorpecer el desarrollo normal de las actividades de la empresa, y c) Es deber de los administradores tener a disposición los libros y requerimientos solicitados.

Es necesario aclarar que este derecho de inspección no incluye la posibilidad de pedir copias, ya que para realizarlo deben tener autorización de la asamblea general o de las juntas directivas; a pesar de eso muchos propietarios contrariando la sentencia T-317 de 2019 exigen copias cuando por principio el derecho de inspección, no es el mismo derecho a la publicidad y donde la documentación requerida puede ser observada en las oficinas de administración.

Lamentablemente, hoy para algunos propietarios el derecho de inspección se ha convertido en una forma de ser un obstáculo para el ejercicio de la administración de la persona jurídica del Edificio; recargando de peticiones e ignorando la labor que se ha encomendado previamente a los consejos como representantes de los intereses de toda la comunidad. Si nos apegamos a las normas del Código de Comercio, según el mismo fallo de la Corte, este se podrá realizar dentro de los 15 días antes a la realización de la respectiva asamblea. Es necesario puntualizar que una cosa es el derecho de inspección, otra es el derecho a la publicidad y otra es el utilizar los mecanismos legales para obstaculizar el ejercicio de una copropiedad.