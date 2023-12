Descalificación

Uno de los comportamientos que más encontramos cuando hay cambios de los administradores, contadores, revisores fiscales y hasta miembros de los consejos de administración; es entrar a descalificar el trabajo que realizaron los anteriores, hasta llegar al punto de empezar a revisar en vez de ejecutar las funciones propias de su cargo.

Cuando encontramos estos personajes, lo único que podemos concluir es que esto es fruto de su mediocridad, ya que una persona que piensa sobresalir por los errores que otros comenten y no por su actuar en el desarrollo de las personas jurídicas; es simplemente una persona que no tiene la capacidad y conocimiento para generar cambios, o su actitud negativa va a traer a la propiedad horizontal divisiones que muchas veces se convierte en conflictos dentro de la copropiedad.

Mientras la administración de la propiedad horizontal se maneje con criterios emocionales y no técnicos, seguiremos encontrándonos con estas situaciones: a) Un administrador que obedece incondicionalmente a los consejos de administración, muchas veces violando la ley; unas por falta de conocimiento y otras porque si no obedece son despedidos de su cargo por parte del consejo., b) Un consejo de administración que no audita, sino que intenta coadministrar para sobresalir; como si fuera un concurso de capacidades y acciones., c) Unos contadores y revisores fiscales que se convierten en gestores administrativos.

Estas conductas que se ven en todas las profesiones, donde en forma subjetiva se descalifica en forma permanente, ha llevado a una comunidad donde no se construye, sino se destruye. Una persona calificada profesionalmente se distingue: a) Por su conocimiento., b) Porque obra en forma constructiva y no buscando reconocimiento de sus éxitos con los errores de los demás., c) Que se compromete bajo resultados y sus capacidades., d) Que cumple con sus funciones acorde a los reglamentos y la ley., e) Que es neutral e independiente en sus decisiones, siempre velando por el interés común. Especialmente, no se mete en temas que no le importan, que socialmente ocasionen daño a la convivencia, o deteriore la imagen de sus colegas para sobresalir.

Aunque con frecuencia nos vamos encontrar en el ejercicio de la actividad de la propiedad horizontal, personas que quieren sobresalir por sus comentarios negativos, acordémonos de la frase de Jean Jacques Rousseau “Las injurias son las razones de los que tienen culpa”.