Con el Decreto 593 de 2020 se aumentaron a 41 los sectores que tienen derecho a circular, exonerándolos del aislamiento obligatorio, todo con el fin de cumplir con las normas sanitarias e inicio de la reactivación de la economía. Los que no nos encontramos dentro de este listado tenemos que seguir cumpliendo con dicho aislamiento acorde a las normas sanitarias establecidas por el gobierno y en las propiedades horizontales cumplir con las normas de bioseguridad establecidas por la administración.

Debido a que este proceso no va a cambiar de la noche a la mañana analicemos qué deben hacer las copropiedades a partir del levantamiento de estas medidas: 1. Toda copropiedad debe tener para el uso de cada bien común un protocolo de bioseguridad. 2. Se debe llevar a la virtualización la mayoría de los procesos: pago de expensas comunes, información de actas de consejo y asambleas, como de los estados financieros; etc. 3. Las reuniones de asambleas de copropietarios, como del consejo de administración deberán hacerse por delegados y preferencialmente en forma virtual. 4. El administrador de la copropiedad no se va a medir por su permanencia física, sino por su capacidad de ejecución en su trabajo. 5. Deberá analizarse la nueva operación de la propiedad horizontal acorde a las nuevas circunstancias. 6. Deberán adecuar los reglamentos internos acorde a los cambios necesarios para el desarrollo habitacional y productivo de la copropiedad. 7. Los presupuestos deberán analizarse acorde a los procesos necesarios para garantizar la convivencia. 8. Los consejos de administración deberán cambiar su filosofía y centrarse más en la evaluación de los resultados de los procesos. 9. La comunidad deberá entender que la buena convivencia se deriva del cumplimiento de las normas internas del Edificio. 10. Debemos buscar administradores más capacitados que le garanticen a la comunidad asumir este nuevo cambio.

Este aislamiento que llaman inteligente, no se refiere a la capacidad de estar aislado; sino a la inteligencia de los ciudadanos de ser productivos y activos ante esta pandemia cuidándonos entre todos.