La ley 675/01 establece como obligación dentro de la comunidad especializada llamada: “propiedad horizontal” establecer un fondo de imprevistos que tiene las siguientes condiciones: 1. Su recaudo es equivalente al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes en la copropiedad. Este puede ser superado siempre que sea autorizado por la asamblea general de copropietarios. 2. Deberá ser utilizado “exclusivamente” para atender obligaciones o expensas imprevistas en la copropiedad. 3. Según la orientación técnica de la contaduría debe estar contablemente en una cuenta especial. 4. No puede ser utilizado sino por autorización de la asamblea general de copropietarios. Ni el consejo, ni la administración tienen dicha facultad. 5. Cuando se vayan a cobrar cuotas extraordinarias, deberá agotarse primero el fondo de imprevistos. 6. La asamblea tendrá la disponibilidad también de dejarlo de cobrar cuando el monto disponible supere más del 50% del presupuesto anual.

Así podemos entender que esta reserva legal que se ha impuesto a las copropiedades no puede convertirse ni en la caja mejor de los administradores, ni ser utilizados para cubrir expensas comunes ordinarias, ni como un fondo de ahorro que no se pueda gastar. Su finalidad está expresamente en la ley y su objeto es cubrir obligaciones imprevistas. Los consejos de administración, como los administradores deben entender que cuando no alcance el presupuesto (porque no se aprobó el adecuado o se calculó erróneamente) lo que se debe realizar es una asamblea extraordinaria para cubrir los gastos no proyectados, pero no gastar un fondo de imprevistos que el único con autorización para utilizarlo es la asamblea general de copropietarios.

Es convenientes que los revisores fiscales dejen en forma clara estas salvedades dentro de sus informes, ya que, por falta de conocimiento de los copropietarios, sólo se darán cuenta cuando el edificio requiera de una cuota extraordinaria que afectaría verdaderamente sus bolsillos.

En este año, donde muchos presupuestos no se aprobaron acorde a las necesidades de los edificios, es necesario entender que los administradores no deben tomar sin autorización este fondo de imprevistos, sino llamar a la asamblea si este no le alcanza y así no entrar a responder civilmente por extralimitarse en sus funciones. Muchas veces lo barato sale caro, y por reducir tanto los presupuestos en las asambleas ordinarias, muchos tendrán que asumir sobrecostos los costos de una nueva para poderlos acomodarlos a la realidad.