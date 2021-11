Hábeas data y cartera

Los administradores de propiedad horizontal están obligados a proteger y propender por el cumplimiento de las normas y derecho al hábeas data de todos sus copropietarios y residentes. De ahí que es obligatorio para ellos crear y cumplir las políticas de datos personales, atendiendo especialmente a la información recaudada para los libros de propietarios y residentes, bitácoras de visitas y grabaciones de cámaras de seguridad.

La Ley 2157 del 29 de octubre de 2021 aunque se refiere a la información crediticia, financiera y comercial de los morosos, permite tener en cuenta las siguientes observaciones para aplicar en las copropiedades por parte de los administradores al atender los procesos de cobro: 1) Realizar una comunicación previa al deudor en propiedad horizontal, antes de ponerlo en una lista de morosos o iniciar alguna acción ejecutiva por el no pago de las expensas comunes. 2) Por el derecho a la rectificación, el listado de morosos que se deben presentar en la citación a una asamblea general de copropietarios debe realizarse al mes anterior de la realización de esta y no al del corte presupuestal. 3) Al igual que como se exige a varios Ministerios fortalecer la estrategia integral de educación económica y financiera en la población estudiantil; esto debería trascender a la propiedad horizontal para generar una mayor cultura de pago.

Aunque estas normas son diseñadas especialmente para las centrales de riesgo, como para las entidades financieras, es necesario tomar el modelo para el cobro de la cartera en la propiedad horizontal; ya que la finalidad no es deteriorar la imagen de las personas morosas, sino el convencimiento de un interés común, entender que no es una empresa que produce ganancias, sino que lo presupuestado es netamente para cubrir los gastos para la conservación de los bienes comunes y para que nuestra inversión inmobiliaria no se deteriore.

Así como nosotros necesitamos del alimento para subsistir, las copropiedades necesitan de sus presupuestos (justos) para poder seguir existiendo y no tener que incurrir en sobrecostos para reemplazar lo que no hemos reparado o dado el correcto mantenimiento.